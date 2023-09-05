وزير النقل ما زال يغرد في ميناء الفاو ويتناسى أن السوداني قد دفن الميناء بعد الربط السككي مع إيران

وزير النقل ما زال يغرد في ميناء الفاو ويتناسى أن السوداني قد دفن الميناء بعد الربط السككي مع إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتطلع الى إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة، مشيراً إلى أنه أوشك على اكمال  مرحلة مهمة من مراحل انجاز ميناء الفاو الكبير.وذكرت الوزارة في بيان، أن”وزير النقل رزاق محيبس السعداوي التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ السعودية عمر بن طلال حريري، على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة”.وأضاف البيان، ان “اللقاء الذي حضرته السفيرة العراقية لدى السعودية صفية السهيل ووكيل وزارة النقل للشؤون الفنية المهندس طالب بايش ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة السيد عباس عمران، استعرض عمل  الموانئ بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات في مجال الأتمتة فيها وادارتها والتباحث بشأن عمل لجنة النقل والمنافذ الحدوية والموانئ في المجلس التنسيقي العراقي السعودي” .وأكد وزير النقل، أن “الحكومة العراقية تتطلع الى إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة”، مشيرا الى اننا “نوشك على اكمال  مرحلة مهمة من مراحل انجاز ميناء الفاو الكبير، والذي يشكل رئة مهمة لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي .”وأضاف، أن “الحكومة العراقية حريصة على تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين”، مبيناً أن “الموقع الجغرافي لكلا البلدين يضمن لنا نجاح أي مشاريع استثمارية مشتركة”.بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ السعودية عمر بن طلال حريري، إن “الموانئ تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد وتحقيق الاهداف الاستراتيجية . “واستعرض بن طلال “عمل وخدمات موانئ المملكة، والدور التنظيمي والإشرافي للهيئة فيها” مبدياً استعداده “للدعم وتبادل الخبرات مع العراق”.

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