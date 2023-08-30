وزير النقل يعلن عن افتتاح خط سكة حديد لخدمة الزوار الإيرانيين إلى كربلاء

وزير النقل يعلن عن افتتاح خط سكة حديد لخدمة الزوار الإيرانيين إلى كربلاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النقل القيادي في منظمة بدر الإيرانية رزاق محيبس ، الأربعاء، افتتاح خط السكة المزدوجة محمودية – مسيب.وقال السعداوي في بيان : “افتتحنا المقطع الأول من خط السكة المحمودية – الاسكندرية، والمقطع الثاني من خط الاسكندرية – المسيب، خدمة لزوار  إيران .وأضاف أن “إنجاز خط سكة الحديد المزدوج قبل الزيارة الاربعينية جاء لاستيعاب زخم الزائرين  الايرانيين وتقليل زمن السفر الى محافظة كربلاء”.

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