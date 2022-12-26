وزير النقل يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي

وزير النقل يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الاثنين، الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي.وقال السعداوي في بيان، إن “وزارة النقل تبذل قصارى جهدها لتطوير البنى التحتية لموانئ العراق، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومنها هذا المشروع الذي قمنا بافتتاحه (الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي)”.وأضاف، أن “هناك العديد من الآليات والتقنيات المتطورة دخلت إلى الخدمة في هذا الرصيف والتي من شأنها أن تقلل الجهد والزمن وتزيد من مقدار الأرباح التي سترفد ميزانية البلد”.

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