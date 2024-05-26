وزير خارجية الدولة البديلة يؤكد على تعزيز التعاون مع روسيا

وزير خارجية الدولة البديلة يؤكد على تعزيز التعاون مع روسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الطباطبائي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، على أهمية الاستقرار الحالي في العراق وأثره على أمن المنطقة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للطباطبائي ، أن “رئيس تحالف قوى الدولة التقى سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف”.وأضاف، أن “اللقاء بحث مستجدات الشأن السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.وتابع، أن “الحكيم بين أهمية الاستقرار الحالي في العراق وأثره على أمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على تحويله إلى استقرار دائم”.وأشاد الحكيم بحسب البيان، بـ”مواقف دولة روسيا الاتحادية في دعم قضايا المنطقة”، مشددا على “ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما يتعلق بوقف الحرب وإغاثة النازحين وإعمار المدينة”.السؤال: ما علاقة زعيم حزب يلتقي السفراء ؟ أنها الدولة البديلة بزعامة الإطار الحاكم.

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