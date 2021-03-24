وزير خارجية قطر:الاستثمار في العراق من أولويات بلادي

وزير خارجية قطر:الاستثمار في العراق من أولويات بلادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء (24 آذار 2021)، تطلع بلاده للاستثمار بالمشاريع في العراق ودعم استقرار البلاد.وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع نظيره العراقي عُقد في بغداد، إن “أجرى لقاءات مثمرة مع رئيسي الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونقلنا تحيات أمير وشعب قطر”.وأضاف، أنه “بحث استئناف عمل اللجنة المشتركة بين العراق وقطر، في أسرع وقت ممكن”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على إعادة تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي”.وأوضح وزير الخارجية القطري، أنه “بحث كيفية تنمية العلاقات بين العراق وقطر، وتعزيز التعاون بين البلدين”، لافتاً إلى أن “هناك فرصة مهمة لدعم استقرار العراق”.وتابع، أن “هناك توافقات في وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي، والعراق يعد عاملاً مهماً في دعم استقرار المنطقة لما يمتلكه من دور ريادي مهم”.

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