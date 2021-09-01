“وزير دفاع” البيشمركة:قواتنا ستعود إلى المناطق”المختلف عليها” بإتفاق مع بغداد!

“وزير دفاع” البيشمركة:قواتنا ستعود إلى المناطق”المختلف عليها” بإتفاق مع بغداد!
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل، الاربعاء، عن توصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع الاتحادية للعودة الى المناطق المتنازع عليها. وذكر بيان لوزارة البيشمركة، ان اسماعيل التقى اليوم العقيد تاد بورس رئيس المستشارين العسكريين للتحالف الدولي في كردستان، والوفد المرافق له. ونقل البيان عن الوزير قوله إنه لغرض إستعادة الهدوء والإستقرار في المناطق الكردية خارج الإقليم والقضاء على الإرهابيين، وإبعادهم عن تلك المناطق توصلنا مع الجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية إلى اتفاق نهائي لنشر لواءين مشتركين. وأضاف الوزير، “قريبا سننتهي من التحضيرات لتحديد دور ومهام اللواءين”.

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