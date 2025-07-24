وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب

وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- اتهم النائب والوزير السابق، وائل عبد اللطيف، اليومؤالخميس، شخصيات سياسية عراقية بارزة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل التنازل عن السيادة العراقية في ملف خور عبد الله، محذراً من أن تلك الشخصيات أصبحت اليوم عرضة للابتزاز بسبب وثائق مصوّرة بحوزة الكويت.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “الحكومة الكويتية قامت بتوثيق لحظات تسليم الأموال لبعض الشخصيات العراقية خلال زياراتهم للكويت في تلك الفترة، وتستخدم اليوم تلك التسجيلات كورقة ضغط وابتزاز”.وأضاف أن “من تورطوا بهذه الصفقة معروفة اسمائهم، وهم أنفسهم من زاروا الكويت وساهموا في توقيع اتفاق خور عبد الله، والذين باتوا اليوم يتحركون للتغطية على ماضيهم المشبوه”.وحمل عبد اللطيف “رئيسي الجمهورية والوزراء المسؤولية الكاملة عن التنازل في هذا الملف”، مطالباً “بفتح تحقيق شفاف وشامل لكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة بحق السيادة العراقية”. وفي وقت سابق, أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن التنازل عن ميناء خور عبدالله يدمر مصلحة العراق، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.

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