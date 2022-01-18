وزير سابق:(20 )مليار دولار عائدة لسياسيين شيعة محجوزة لدى البنوك اللبنانية

وزير سابق:(20 )مليار دولار عائدة لسياسيين شيعة محجوزة لدى البنوك اللبنانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف وزير الموارد المائية الاسبق محسن عصفور الشمري، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 20 مليار دولار مهربة من سياسيين عراقيين  شيعة محجوزة لدى البنوك اللبنانية، مبينا انه لا توجد اي دولة بالعالم لا تعمل مخابراتها في العراق.وقال الشمري في حوار متلفز ، عن “جميع الدول دون استثناء تعمل في العراق عبر مخابراتها وتتحكم في مصالحها الشخصية عبر سياسيين”.واضاف ان “تلك الاجهزة المخابراتية تعمل على تهريب الاموال الى لبنان وتركيا وسوريا والامارات”، مبينا أن “جميع رؤساء الحكومات حتى الحالي يخشى الاصطدام بها او هو جزء من تلك العملية لغيسيل الاموال وتهريبها”.واشار الى ان “الازمة اللبنانية الاقتصادية كشفت عن وجود اكثر من 20 مليار دولار مهربة من العراق عبر سياسيين  عراقيين شيعة محجوزة الان ويتم صرفها بشكل “اقساط” لسياسيين”. 

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