وزير كردي:تصدير النفط والغاز من الإقليم لم يتوقف لعدم اعترافنا بقرار المحكمة الاتحادية

وزير كردي:تصدير النفط والغاز من الإقليم لم يتوقف لعدم اعترافنا بقرار المحكمة الاتحادية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير العدل في حكومة إقليم كردستان العراق فرست احمد عبد الله، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه “عمق الخلافات” بين بغداد وأربيل، مبينا أن القرار “ليس له أساس دستوري وقانوني”.ونقلت وسائل اعلام كردية ناطقة بالعربية عن عبد الله قوله، إن “المحكمة الاتحادية العراقية أدت دوراً في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد”. وأضاف، أن “القرار ليس له أساس دستوري وقانوني، وأدت المحكمة دوراً حاسماً في تعميق وتعقيد الصراع بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”، معتبرا أن “القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 15 شباط 2022، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد. 

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