وزير كردي:قوائم الرواتب في الإقليم غير دقيقة

وزير كردي:قوائم الرواتب في الإقليم غير دقيقة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان المستقيل محمد هاودياني، الثلاثاء، عن وجود 40 الف شخص كانوا يستلمون رواتبهم من الوزارة بشكل غير قانوني.ونقلت اذاعة صوت امريكا عن هاودياني، تاكيده “وجود اشخاص كانوا يستلمون اربعة رواتب وتحت مسميات عديدة”، مشيرا الى ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم قطعت في حينها رواتب اكثر من 40 الف شخص من الذين كانوا يستلمون رواتبهم بشكل غير قانوني”.واضاف ان “من بين الذين كانوا يستلمون رواتب من الوزارة اساتذة جامعيون وتجار بالاضافة الى من كان رجلا ويستلم راتبه باسم الارملة”.وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد أكد، في الـ 7 من تشرين الثاني الماضي، أن أغلب أعداد الموظفين في الإقليم وعناصر البيشمركة “غير سليم”، فيما بين أن “الحرب” المقبلة ستكون ضد الفاسدين.وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: أن “أعداد الموظفين والبيشمركة في اقليم كردستان قيد التدقيق وأغلبها غير سليم”، مؤكداً التزام الحكومة بـ “دفع رواتب الموظفين في الإقليم وحماية أمن المواطنين

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