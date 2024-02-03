وزير مالية الإقليم:قوائم أسماء موظفي الإقليم نظيفة بنسبة 90%

وزير مالية الإقليم:قوائم أسماء موظفي الإقليم نظيفة بنسبة 90%
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير مالية الإقليم آوات الشيخ جناب في لقاء متلفز، السبت، إن “قوائم موظفي إقليم كردستان نظيفة بنسبة 90٪”، مشيرا إلى أن “مبلغ الـ 618 مليار دينار المخصص للإقليم لا تسد نصف الاحتياجات”.وأشار إلى أن هناك “من يتسلم أربعة رواتب في الإقليم ولكن وفق القانون”، متهما الحكومة المركزية بـ”خنق موظفي الإقليم بعبارة الإنفاق الفعلي”.ولفت إلى أن “قانون الموازنة العامة شكل مشاكل للجميع بما فيها الحكومة المركزية”، مستدركا أن هناك “نوايا حسنة وإجماع في بغداد لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وتابع وزير المالية الشيخ جناب أن “جملة من المشاكل المفتعلة كانت وراء تأخر إرسال مبلغ الـ 618 مليار دينار للإقليم”.وعلى صعيد متصل، فأن عددا من القوانين الاتحادية تسمح أيضا بالجمع بين الرواتب لراتبين او 3 لبعض الفئات من بينهم اتباع الاحزاب الايرانية وميليشياتهم .

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