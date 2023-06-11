وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة

وزير مالية الإقليم يشكر العامري على تنفيذ شروط حزب بارزاني في قانون الموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكر وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ،اليوم الاحد، هادي العامري وزعماء الإطار على موقفهم في تمرير المواد المتعلقة بحصة الإقليم  والتصرف المالي بإيرادات النفط وعدم دفع دولار واحدا للحكومة الاتحادية كما جرى في زمن الحكومات السابقة، وقال جناب، ان موقف الاطار الشيعي وفي مقدمتهم “المجاهد” هادي العامري  من تنفيذ شروط حزبنا لدليل قاطع على ان الاخوة الشيعة في الاطار ما زالوا محافظين على نفس المسار الذي اتفقنا عليه قبل احتلال العراق ، واكد ان ما ورد في الموازنة  ان الاقليم حر في التصرف المالي سواء بالنفط او غير ذلك ورئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني هو صاحب القرار في ذلك وليس الحكومة الاتحادية ،يذكر ان العامري  أشرف بنفسه على تمرير الموازنة خدمة للمصالح الإيرانية ولحزب بارزاني وضد الشعب العراقي .

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