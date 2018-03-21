وصول الطاقم التحكيمي إلى البصرة لقيادة مبارة العراق -قطر

وصول الطاقم التحكيمي إلى البصرة لقيادة مبارة العراق -قطر
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- وصل طاقم تحكيمي سوري الى مدينة البصرة قادما من دمشق، لقيادة مباريات بطولة الصداقة الدولية التي تنطلق اليوم الاربعاء منافساتها في المدينة الرياضية.ويتألف الطاقم من الدوليين طاهر بكار وأحمد المالود وعبد الله كنعان، وكان في استقباله أعضاء الاتحاد العراقي وعضو من لجنة الحكام في اللجنة المنظمة .يشار الى البطولة تقام في المدينة الرياضية بالبصرة للفترة من 21 ولغاية 28 من الشهر الجاري وبمشاركة ثلاث منتخبات هي العراق وقطر وسوريا.

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