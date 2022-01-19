وصول الطاقم التحكيمي لمباراة العراق /أوغندا إلى بغداد

وصول الطاقم التحكيمي لمباراة العراق /أوغندا إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، وصول طاقم تحكيم مباراة العراق وأوغندا إلى العاصمة بغداد صباح اليوم.وذكر الاتحاد في بيان ، أن “الطاقم التحكيمي الدولي الكويتي المكلف بقيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاوغندي، والمؤلف من سعد عطا الفضلي وعلي جراغ واحمد صادق عباس وصل الى بغداد صباح اليوم”.وسيواجه العراق منتخب أوغندا بعد غد الجمعة على ملعب الحبيبية الدولي.وتأتي هذه المواجهة تحضيراً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

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