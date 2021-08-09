وصول المنتخب الوطني الى مدينة مالقة الإسبانية للدخول في معسكره التدريبي

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نائب:أهالي ديالى متخوفون ومرعوبون من مرشحين للانتخابات ينتسبون إلى ميليشيات إجرامية
صالح:الانتخابات ستؤسس “الدولة المقتدرة”!
وزير النفط يؤكد على التعامل الشفاف في حل جميع المعوقات الفنية مع حكومة الإقليم
كتلة النهج الوطني ترفض التوجه الحكومي للاقتراض من صندوق النقد الدولي وتوضح الأسباب
نائب:توقف عمل لجنة التعديلات الدستورية بسبب الخلافات السياسية
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كتلة النهج الوطني ترفض التوجه الحكومي للاقتراض من صندوق النقد الدولي وتوضح الأسباب
المالية النيابية تجدد مطالبتها بتخفيض سعر صرف الدولار
الموارد المائية:اجتماع وشيك مع تركيا وسوريا للإتفاق على الحصص المائية
قوباد يعزز أمن منافذ حزب طالباني “لتقويض التهريب”
العمل النيابية:وجود مليون عامل أجنبي في العراق ينافسون العمالة المحلية
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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