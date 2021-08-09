وصول المنتخب الوطني الى مدينة مالقة الإسبانية للدخول في معسكره التدريبي

وصول المنتخب الوطني الى مدينة مالقة الإسبانية للدخول في معسكره التدريبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وفد منتخبنا الوطني، الى مدينة مالقة الاسبانية للدخول بمعسكر تدريبي تحضيرا لتصفيات مونديال 2022.وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ، ان “وفد منتخبنا الوطني وصل الى مدينة مالقة الاسبانية في رحلة استغرقت 7 ساعات ، للدخول بمعسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال 2022”.

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