وصول رئيس أركان الجيش السعودي إلى بغداد

وصول رئيس أركان الجيش السعودي إلى بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.وأبلغ مصدر أمني ، أن المسؤول العسكري السعودي اجتمع مع وزير الدفاع العراقي فور وصوله، ولم تعرف بعد اسباب الزيارة.

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