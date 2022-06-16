وصول ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي إلى كييف

وصول ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي إلى كييف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالقطار إلى كييف الخميس، حسب ما أكّد مراسلو وكالة فرانس برس.وكان الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي دراغي، قد استقلوا الخميس قطارا خاصا للوصول إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.وقالت قناة “تسي دي اف” الألمانية وصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف. ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.وستشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية القصف الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.وسيلتقي القادة الثلاثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على الأمد البعيد. وبشأن طلبها الرسمي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تتوقع أوكرانيا من القمة الأوروبية التي ستعقد في 23 و24 حزيران/يونيو أقل من قرار للدول الـ 27 ببدء عملية مفاوضات قد تستمر سنوات.ويتوقع أن يكرر الرئيس الأوكراني طلبه مد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يعتبر أساسي لمواجهة القوة النارية الروسية.

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