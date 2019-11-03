وصول وفد رياضي إيراني الى البصرة وكربلاء

وصول وفد رياضي إيراني الى البصرة وكربلاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الى محافظتي كربلاء والبصرة من اجل تفقد الملاعب قبل مباراة العراق وإيران في التصفيات المزدوجة لمؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.وقال مصدر رياضي، إن نائب رئيس الاتحاد الإيراني، محمد رضا ساكت ترأس وفداً لزيارة محافظتي كربلاء والبصرة امس الجمعة.وأوضح أن الوفد وصل اولاً الى محافظة كربلاء حيث كان في استقبالهم لنجم الدولي السابق عماد محمد، ثم توجه الى البصرة، من اجل تفقد ملعب البصرة الدولي والملاعب المرافقة له، فضلاً عن فندق الشيراتون.يذكر ان المباراة بين المنتخبين ستقام في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي.

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