وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

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المنافذ الحدودية:افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيجري خلال 20 يوماً
مصدر أمني:اعتقال مدير المصرف الزراعي ومدير مصرف العالم الإسلامي بتهمة الفساد
المالية النيابية:عدم تمكن العراق من الاقتراض الخارجي
موظفي كردستان يطالبون بنقل رواتبهم إلى بغداد
العراق يطالب الاتحاد الأوروبي برفع أسمه من الدول العالية الخطورة
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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