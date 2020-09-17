وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

وفاة الشاعر العراقي عادل محسن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توفي الشاعر العراقي عادل محسن، الخميس (17 أيلول 2020)، متأثراً بمرض ورم الكبد وتهشم في الفقرة العجزية.وقالت زوجة الشاعر، سلامة الحسن في حديث صحفي، إن “زوجها عادل محسن توفي في إحدى مستشفيات بغداد بعد صراعه مع مرض ورم الكبد”.وتعرض الشاعر عادل محسن، إلى وعكة صحية أقعدته في الفراش لأكثر من شهر، وتنقل بين مستشفيات بغداد وعمان لتلقي العلاج.وكانت وزارة النفط العراقية قد أوعزت إلى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية في وزارة النفط بتكفل علاج الشاعر، الذي كان يرقد المستشفى.وكانت زوجته قد قالت قبل وفاته إن “محسن رفض استمرار رحلة العلاج لمدة شهرين في لبنان، لأنه لم يتحمل الغربة وقد عدنا الى بغداد من أجل اكمال رحلة العلاج هنا”.

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