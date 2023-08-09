وفاة الشيخ محمد ثامر الغانم

عمان/ شبكة أخبار العراق- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله الشيخ محمد ثامر الغانم والد الشيخ نايف الغانم ،وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعة مسجد الصالحين /الرابية وذلك في يوم السبت المقبل الموافق 12/8 من الساعة الخامسة عصرا حتى التاسعة مساءً ولمدة يوم واحد ، وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم اسرة شبكة أخبار العراق تعازيها لأسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان “إنا لله وإنا إليه راجعون .