وفاة القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي بسبب كورونا

وفاة القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي بسبب كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توفي عضو مجلس النواب العراقي عدنان الأسدي اليوم الخميس بسبب مضاعفات كورونا.وقال الإعلامي حيدر الحمداني المقرب من الأسدي في حديث صحفي، إن الأخير فارق الحياة في مدينة الطب ببغداد جراء لتدهور حالته الصحية جراء الاصابة بالفيروس.

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