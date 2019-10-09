وفاة اللأعب الدولي سعدي يونس

وفاة اللأعب الدولي سعدي يونس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توفي اللاعب الدولي السابق، سعدي يونس، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.سعدي يونس (مواليد 1 يوليو 1950) هو لاعب كرة قدم عراقي سابق لعب مع العراق في دورة الألعاب الآسيوية لعام 1974 في طهران. لعب لصالح العراق بين عامي 1973 و1975.ومن جانبه، عزى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، بوفاة اللاعب الدولي السابق سعدي يونس.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد ، ان “الاتحاد العراقي لكرة القدم يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الوسط الرياضي عامة والكروي خاصة لوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق وفريق القوة الجوية سعدي يونس اثر مرض لم يمهله طويلا، ويسال الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان . أنا لله وإنا اليه راجعون”.

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