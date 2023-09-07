وفاة بطل العراق في المصارعة (عدنان القيسي)

وفاة بطل العراق في المصارعة (عدنان القيسي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعلن مقربون من أسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي، ان الأخير توفي مساء أمس في احد المستشفيات في بغداد عن عمر ناهز الـ84 عاما .وذكر مقربون في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان”القيسي توفي بسبب أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته”.الى ذلك نعى موقع  “WWE”  الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، وقال في بيان “نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان قد توفي مساء امس في بغداد.ويعد عدنان القيسي المولود في الاعظمية ببغداد عام 1939 مصارعا محترفا، لعب في اتحادات مشهورة مثل دبليو دبليو إي-AWA-NWA ولعب بشخصيات “بيلي الذئب الأبيض – شيخ عدنان القيسي – الجنرال عدنان” وكان مدير مصارعين اساطير امثال “سوبرستاس بيلي جرام وجيري كرشر بلاكول وبوب اورتون”، واشتهر بشخصية الشيخ عدنان القيسي.وقد عرف في العراق في عقد السبعينات من القرن الماضي من خلال حلبات المصارعة في بغداد ، عندما كان يلتقي بمصارعين عالميين.

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