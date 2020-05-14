وفاة معتقل في سجن “الحوت” بسبب الإهمال الطبي

وفاة معتقل في سجن “الحوت” بسبب الإهمال الطبي
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني اليوم الخميس، عن وفاة  السجين ( يحي هادي حمادي العلواني)  داخل سجن الحوت في الناصرية، واكد المصدر ،ان سبب الوفاة التقصير المتعمد في المعالجة الصحية  لإصابته بمرض التدرن ، واضاف المصدر، ان العلواني سجين منذ عام 2013  بتهمة  الإرهاب رغم براءته  ولم يفرج عنه لغياب القانون وسطوة الميليشيات ،يذكر ان معاناة السجناء في سجن الحوت لا وصف لها وهناك تعمدا واضحا في عدم تقديم العناية الطبية التي هي من حقوق السجناء .ولا تزال السجون الحكومية في العراق تسجل حالات وفاة، دائما ما تكون أسبابها تتعلق بالأمراض الناجمة عن الإهمال وغياب الرعاية للمعتقلين.

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