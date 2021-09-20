وفد أردني يصل بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

وفد أردني يصل بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرأس وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وفداً اردنياً متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد.ويرافق الكسبي عدداً من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق خلال أيام الزيارة، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها وحرصاً من رئيس الوزراء على تأطير التعاون المشترك بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الاسكان والانشاء والمقاولات.وكان الكسبي عقد صباح الاثنين اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الاردني المتوجه الى العاصمة العراقية بغداد بحضور الامين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، بحضور ممثلي الوفود المشاركة.وبحث الكسبي وممثلي الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردني، مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على ارض الواقع.يشار الى ان الكسبي كان قد ترأس وفدا الى العراق في شباط/فبراير الماضي.

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