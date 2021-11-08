وفد أمني رفيع يصل محافظة ديالى

وفد أمني رفيع يصل محافظة ديالى
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بغداد: شبكة اخبار العراق- وصل وفد أمني رفيع برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، الاثنين، إلى محافظة ديالى. وقال مصدر امني، ان “رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، وصل برفقة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة ديالى”. واضاف ان ” الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الامني وللاطلاع على الجهد الاستخباراتي”. وكان مصدر امني افاد في وقت سابق من ، الاثنين، بإحباط هجوم داعشي في اطراف ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى. وقال المصدر . ان “مجموعة إرهابية تتكون من 8 عناصر تعرضت في ساعة متقدمة من ليلة أمس الأحد لنقاط امنية تابعة للواء الثاني – الفرقة الخامسة من الجيش العراقي في منطقة (نجانة) وردت عليها عناصر الجيش واشتبكت معها واجبرتها على الفرار”

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