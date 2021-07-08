وفد أوروبي يزور مديرية الاستخبارات لمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة

وفد أوروبي يزور مديرية الاستخبارات لمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدت منظمة بحث التسليح اثناء النزاعات التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، ‏استعدادها لدعم مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية.‏‎ ‎وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان ، أن “مدير ‏الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري، استقبل بمكتبه الرسمي في ‏مقر المديرية، وفد منظمة بحث التسليح اثناء النزاعات التابعة للاتحاد الأوروبي”.‏ورحب المعموري، بـ”الوفد مستعرضا الانجازات الكبيرة للمديرية والمهام التي تقع ‏على عاتقها”،‎ ‎موضحاً “التطور الفني والعلمي الذي حصل في كافة مفاصل المديرية ‏جراء الدعم اللامحدود للقائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع ورئيس اركان ‏الجيش المحترمون”.‏وشدد، على “ضرورة ان يتم التعامل بقوة مع الجهات التي تبيع وتوفر السلاح ‏للعصابات الارهابية‎ ‎‏.”، مؤكدا على “سعي المديرية للتطور المستمر ومواكبة ‏التكنولوجيا العالمية في مجال الاختصاص والاستفادة من الخبرات العالمية بما فيها ‏دول الاتحاد الأوروبي”.‏من جانبه، قدم وفد المنظمة “شرحا مفصلا عن المهام التي تضطلع بها في العراق ‏وما يقدمه الاتحاد الأوربي من دعم للقوات الامنية العراقية لمواجهة عصابات ‏داعش الارهابية”.‏وأبدى الوفد، “استعداد المنظمة والاتحاد الأوربي للتعاون مع مديرية الاستخبارات ‏العسكرية في كافة الاختصاصات التي تخدم مهامها”.

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