وفد اتحادي يصل السليمانية لافتتاح 4 منافذ جديدة مع إيران

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- وصل اليوم الاحد، وفداً وزارياً من الحكومة الاتحادية الى السليمانية لبحث اعادة افتتاح عدد من المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.والوفد يضم ممثلين عن 12 وزارة في الحكومة الاتحادية وبدأ بجولة لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح منافذ كيلي، سيران بند، بشته وطويلة الحدودية.