وفد الإقليم يناقش حصته من موازنة 2023 مع وزيرة المالية

وفد الإقليم يناقش حصته من موازنة 2023 مع وزيرة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، مناقشة حصتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 مع وزارة المالية في بغداد.وذكر بيان لحكومة الاقليم،أنه “اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان مع وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية طیف سامي”.واضاف، أن “الاجتماع ناقش حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2023 والتأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد”.وتابع، أن “الوفد یضم كل من اوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد، كمال محمد وزير الكهرباء، أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وجوتیار عادل المتحدث الرسمي بإسم حكومة إقليم كردستان، وهادي جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، وفارس عيسى رئيس ممثلیة حكومة إقليم كوردستان في بغداد”.وهذه هي المرة الثانية التي يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان بغداد، بعد تشكیل الحكومة برئاسه‌ محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

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