وفد برلماني عراقي يشارك في اجتماعات برلمانات الناتو

وفد برلماني عراقي يشارك في اجتماعات برلمانات الناتو
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توجه وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة عضو هيئة رئاسة البرلمان بشير الحداد، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات الناتو.وذكر المكتب الإعلامي للحداد، في بيان، إنه “بناءً على الدعوة الموجهة من قبل ديفيد هوبز الأمين العام لجمعية برلمانات الناتو إلى مجلس النواب توجه وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب وعدد من النواب إلى المملكة المتحدة”.وبين، أن “الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع السنوي لجمعية برلمانات دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن من ١٢-١٤ تشرين الأول 2019 في مركز الملكة إليزابيث وبحضور معظم برلمانات دول الأعضاء”.

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