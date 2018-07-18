وفد حزبي بارزاني وطالباني قريبا في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني, الأربعاء, عن اتفاقه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إرسال وفد كردي موحد خلال الأيام المقبلة الى بغداد, مبينا ان المباحثات ستتركز على تشكيل حكومة وفاق وطني والتعهد بتطبيق الدستور في المناطق المتنازع عليها. وقال القيادي بالحزب شوان طه في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على تشكيل وفد كردي موحد خلال الأيام المقبلة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف طه، أن “الوفد المشترك بانتظار رد الأحزاب الكردية المعارضة للانضمام الى الوفد، فضلا عن انتظار استقرار الأوضاع السياسية في بغداد وانتهاء أزمة التظاهرات وإعلان نتائج العد والفرز اليدوي”.وأوضح ان “المطالب الكردية الموحدة في بغداد هي تشكيل حكومة توافقية تضمن مشاركة الكرد في الحكم وانهاء التهميش وتطبيق المادة 140 من الدستور بشان المناطق المتنازع عليها”.