وفد حزب بارزاني بواصل اجتماعاته مع القوى المتنفذة لتوزيع حصص المناصب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، اليوم الثلاثاء (23 كانون الأول 2025)، سلسلة اجتماعات في العاصمة بغداد مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وقال مصدر سياسي مطّلع ، إن “اللقاءات ركزت على رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني لشكل الحكومة المقبلة، وضمان شراكة حقيقية للمكون الكردي في إدارة الدولة، إلى جانب مناقشة القضايا الخلافية بين المركز والإقليم، ولا سيما الموازنة والملف النفطي والمناطق المتنازع عليها”.

