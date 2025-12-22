وفد حزب بارزاني يصل بغداد لتوزيع حصص المناصب في الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر كردي مسؤول، اليوم الاثنين، بأن وفدا تفاوضيا رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في إطار تحركات سياسية تهدف إلى بحث المرحلة المقبلة وحسم الاستحقاقات الدستورية.وبحسب المصدر، يترأس الوفد فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، ويضم في عضويته فؤاد حسين، ونوزاد هادي، وأوميد صباح، وفارس عيسى.وأشار إلى أن الوفد سيباشر، يوم غد الثلاثاء، سلسلة لقاءات مكثفة مع مختلف القوى والكتل السياسية.وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لقرار اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني الصادر خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، والذي قضى بتشكيل وفد رفيع المستوى لتولي إدارة ملف المفاوضات في بغداد.وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد وصل إلى العاصمة بغداد قبل يومين، في زيارة ضمن الحراك السياسي المتواصل بين بغداد وأربيل.

