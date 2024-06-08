وفد حكومي اتحادي في أربيل لتدقيق رواتب البيشمركة

وفد حكومي اتحادي في أربيل لتدقيق رواتب البيشمركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وفدٌ من ديوان الرقابة المالية العراقي، اليوم السبت، إلى محافظة أربيل، لتدقيق قائمة رواتب قوات البيشمركة ونفقات وإيرادات الأشهر الثلاثة الماضية.وقالت وسائل اعلام كردية، ان “حكومة إقليم كردستان وديوان رقابة المالية بالإقليم، طلبا من الوفد البدء أولاً بتدقيق قائمة رواتب القوات الأمنية التي لم تتسلم رواتبها منذ أكثر من شهرين”.وفي وقتٍ سابق، دعت وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كردستان بإرسال قائمة بأسماء وبيانات جميع أفراد القوات الأمنية لدفع رواتبهم.

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