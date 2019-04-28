وفد حكومي اتحادي يصل أربيل لتثبيت اتفاقيات مبرمة

وفد حكومي اتحادي يصل أربيل لتثبيت اتفاقيات مبرمة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر كردية، الاحد، عن تفاصيل زيارة الوفد الحكومي الرفيع الى اربيل صباح اليوم، مشيرا اى ان الوفد يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين.وافاد المصدر: ان “وفدا رفيعا من الحكومة الاتحادية مؤلف من عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية ومحافظ البنك المركزي العراقي، إلى أربيل، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان ومسؤولين آخرين في الإقليم”.وأضاف، أن “الاجتماع سيبحث جملة من المسائل المهمة ومنها التعرفة الجمركية والمعابر إضافة إلى مواضيع متعلقة بالجانب المالي والتجاري والزراعي”، مبينا ان “الوفد سيبحث تثبيت اتفاقيات مهمة أبرمت خلال الفترة الماضية بين حكومتي بغداد واربيل بشأن الخلافات العالقة منذ سنوات حول النفط والموازنة”.وتابع ان “الوفد الحكومي يتألف من وزراء المالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثقافة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي ومدير الجمارك وعدد كبير من المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء”، مبينا أن “الاجتماع سيعقد بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، ومستشار مجلس أمن الإقليم مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء، قوباد الطالباني، وعدد من الوزراء ومنهم وزراء الصحة والتخطيط والثقافة”.

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