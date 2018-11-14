وفد كردي في بغداد لبحث تعديل موازنة 2019

وفد كردي في بغداد لبحث تعديل موازنة 2019
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، مهام الوفد المرسل من اربيل الى بغداد، مبيناً ان الوفد ارسل لتمثيل كردستان امام الحكومة والبرلمان فيما يخص الموازنة.وقال النائب عن الحزب محمد شاكر في تصريح صحفي له اليوم، ان “الوفد المرسل من اربيل الى بغداد، سيكون داعماً لكل التغييرات التي ستجري على الموازنة”، مبينا أن “الوفد لن يشارك مع اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان لاجراء التغييرات على الموازنة، ولكنه سيبين مايريده الاقليم من الحكومة فيما يتعلق بالموازنة”.وأضاف شاكر، ان “الوفد المرسل سيكون دوره استشاري وسيتابع مايجري على الموازنة وسيقدم الملاحظات والمقترحات للجنة الحكومية البرلمانية التي ستعدل على الموازنة”.وبين ان “وزير المالية من المقرر ان يكون رئيس للجنة الحكومية المشكلة لتعديل الموازنة”، مرجحاً حسم الموازنة خلال شهرين، حيث تحتاج الى تغييرات جذرية خاصة الدرجات الوظيفية والمشاريع الاستثمارية، اذ لاتمثل الموازنة تطلعات الحكومة الحالية.

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