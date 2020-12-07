وفد كردي يزور بغداد الأسبوع المقبل لحل المشاكل المالية

وفد كردي يزور بغداد الأسبوع المقبل لحل المشاكل المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يتوجه الأسبوع المقبل، وفد من برلمان اقليم كوردستان العراق، الى العاصمة بغداد، للتباحث حول المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الاقليم، عبدالناصر احمد، انه “من المقرر ان يتوجه وفد تترأسه رئيسة برلمان كردستان، ريواز فائق، الى العاصمة بغداد خلال الاسبوع المقبل للتباحث حول المشاكل العالقة وتمتين العلاقات”.واضاف أحمد، ان “الزيارة تهدف الى دعم العملية السياسية وخطوات حكومة اقليم كردستان لحل المشاكل المالية مع الحكومة الاتحادية”.

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