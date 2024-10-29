وفد كردي يناقش مع رئيس الجمهورية “معوقات” التعداد السكاني في الإقليم

وفد كردي يناقش مع رئيس الجمهورية “معوقات” التعداد السكاني في الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم وفد حكومة إقليم كردستان، امس الاثنين، لرئيس الجمهورية تقريراً حول عملية التعداد السكاني لوضع الحلول للمعوقات التي قد ترافق العملية.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل،  في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ووزير البيئة نزار ئاميدي، ووزير العدل خالد شواني، وعددا من رؤساء الكتل الكردستانية، ووفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير التخطيط للإقليم دارا رشيد ضم رئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير سكرتارية مجلس الوزراء، ورئيس هيئة إحصاء الإقليم وبحضور رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد”.وأضافت، أن “اللقاء تم خلاله بحث مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *