وكالة:إسقاط طائرة مسيرة حشدوية فوق قاعدة عين الأسد الجوية

وكالة:إسقاط طائرة مسيرة حشدوية فوق قاعدة عين الأسد الجوية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افادت وكالة رويترز، اليوم الاحد، بان الدفاعات الامريكية اعترضت طائرة مسيرة إيرانية الصنع عائدة لميليشيا الحشد الشعبي وتم إسقاطها فوق قاعدة عين الأسد الجوية. وذكرت الوكالة في خبر عاجل نقلا عن مسؤولين في الجيش العراقي والتحالف ان “الدفاعات الامريكية اعترضت طائرة مسيرة وإسقاطها فوق قاعدة عين الأسد الجوية وهي إيرانية الصنع عائد لميليشيا الحشد الشعبي”.و قاعدة عين الأسد  ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تقع في ناحية البغدادي، محافظة الأنبار قرب نهر الفرات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *