وكالة أخبارية:البدء بمشروع الربط السككي بين العراق وإيران بعد عيد الفطر المبارك

وكالة أخبارية:البدء بمشروع الربط السككي بين العراق وإيران بعد عيد الفطر المبارك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وكالة “فارس” الايرانية، السبت، أن “الحكومة الايرانية تنوي البدء بعمليات مشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة الايرانية الحدودية مع البصرة العراقية بعد عيد الفطر المبارك”.وأضافت “تحديد الجهة المقاولة وتوظيف مؤسسة “بيناد مستضعفان”استثمارات بهذا المشروع الاستراتيجي”.وكانت ايران قد أنشأت خطا لسكك الحديد بطول 19 كم عام 2011  بين منطقة شلمجة و”خرمشهر” (جنوب غرب)والتي تربط بدورها بشبكة سكك الحديد العامة، حيث يتطلب ايصال منطقة شلمجة بالبصرة عبر انشاء خط سككي بطول 32 كم. وفقا للوكالة.وذكرت الوكالة أن “سكك الحديد ستكون بطول  32 كيلومترا بين شلمجة والبصرة فضلا عن انشاء جسر متحرك على نهر “اروند” بطول 800 متر لعبور القطار، يتم تحقيق الربط السككي بين ايران والعراق ودول شرق البحر الابيض المتوسط والذي سيمثل تحولا كبير في مجال الترانزيت وتبادل السلع ونقل المسافرين”.وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أن “تكلفة تشييد خط سكة الحديد بين شلمجة والبصرة بـ 150 مليار ريال (الدولار= 42 الف ريال) وسيتم انشاؤه خلال عامين”.من جهة ثانية فان مدينة البصرة ترتبط سككيا بمدينة كربلاء، التي يقصدها ملايين الزوار الايرانيين سنويا لزيارة المراقد . 

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