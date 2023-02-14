وكالة أمريكية:العراق طلب من أمريكا استثمار غازه الوطني وإيقاف توريد الإيراني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية، الثلاثاء، بأن العراق يبحث مع الولايات المتحدة وشركات أميركية استثمار الغاز المصاحب لإستخراج النفط، لاستخدامه في تشغيل محطاته الكهربائية.

ونقلت الشبكة في تقرير عن حسين قوله إنه عقد اجتماعات “جيدة” مع مجموعة من “الشركات والمسؤولين الأمريكيين” حول استثمار الغاز العراقي المصاحب لاستخراج النفط”.

وأكد حسين أن “العراق بحاجة ماسة الى هذا الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية”.

وأشار وزير الخارجية الى أن المباحثات مع الجانب الأمريكي وشركاته حول استثمار الغاز المصاحب تهدف أيضا الى “تقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني”، مبيناً أنه “يحاول موازنة العلاقات العراقية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الى واشنطن”.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى واشنطن في زيارة رسمية على رأس وفد عراقي رفيع، “ليبحث مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين

“.

والزيارة محددة سلفاً، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، على رأس هذه الملفات أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد تهريب الدولار، فضلا عن التعاون العسكري والأمني.