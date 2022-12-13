وكالة إيرانية:العبادي كذب السلطات الإيرانية بإعلانها بان حرسها الثوري انتصر على داعش في العراق

وكالة إيرانية:العبادي كذب السلطات الإيرانية بإعلانها بان حرسها الثوري انتصر على داعش في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة (ايران انتشرناشونال)، في تقرير أوردته اليوم ، ان” تغريدة العبادي التي نشرها منذ يومين واكد خلالها عدم وجود أي قوات اجنبية مشاركة بالنصر على الأرض، اشارت الى تكذيب ضمني لاعلانات سابقة عن الولايات المتحدة وايران، نسبت الفضل في هزيمة التنظيم لنفسها”.وأكد العبادي ان “القوات التي خططت وقاتلت على الأرض كانت عراقية بالكامل وبدون مشاركة أي قوة اجنبية”.وقالت الوكالة إن “العبادي نفى بشكل غير مباشر اعلان السلطات الإيرانية في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2017 انتصارها على تنظيم داعش الإرهابي من خلال قوات الحرس الثوري”.وتابعت أن “قيادة العمليات التابعة للولايات المتحدة وفي شهر فبراير من ذات العام، أعلنت بان “جهودها والتي امتدت لعامين في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قادت الى هزيمته في العراق”، الوكالة قالت ان تصريحات العبادي نفت ما تعلنه كل من طهران وواشنطن وتنسب من خلاله الفضل بهزيمة التنظيم لقواتها باشكال متعددة.

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