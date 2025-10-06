وكالة دولية:المصارف العراقية ضمن فئة (-B) عالية المخاطر

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الاثنين، إن “بعض المصارف الحكومية، ومنها مصرف الرافدين، أوقفت القروض والسلف للمواطنين وتراجعت عن استخدام الأتمتة والدفع الإلكتروني في إتمام المعاملات، وعادت إلى النظام الورقي التقليدي”، مشيراً إلى أن “الطلبات باتت تخضع للمحسوبية والمنسوبية، فيما القروض الممنوحة محدودة ولا تلبي الحاجة”.وأضاف المصدر أن “خطط الأتمتة التي كانت تهدف إلى معالجة حالات عدم الكفاءة وتوسيع الخدمات قد جُمّدت، رغم أن الأنظمة الآلية تساهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف التشغيلية”.من جانبه، أوضح الخبير المالي ومدير سابق في البنك المركزي محمود داغر،في حديث صحفي، أن “المصارف العراقية ستبقى متأخرة ما لم تُنشئ نظاماً مصرفياً إلكترونياً متكاملاً يربط قواعد بياناتها ويتيح خدمات الحفظ والاستثمار والاقتراض بصورة حديثة”.وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني قد صنّفت النظام المصرفي العراقي ضمن فئة “-B عالية المخاطر” إلى جانب نيجيريا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في البلاد يعاني من “مستويات مرتفعة جداً من المخاطر وضعف في ديناميكية التنافس والتمويل”.

