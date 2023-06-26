وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة “كرمان موتور”، كأول شركة تابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران، اليوم، البدء بتصدير سيارة J4 إلى العراق من خلال وكيلها الحصري عمار الحكيم ، مبينة أنه تم إرسال أول شحنة تصديرية من هذه السيارة إلى بغداد الأسبوع الماضي.أعلن ذلك سامان فيروزي ، المدير التنفيذي لشركة “كرمان موتور”، في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، وفقا لما نشرته وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية للأنباء.وقال فيروزي، ان العراق هو الوجهة التصديرية الأولى لسيارات “كرمان موتور”، وستكون روسيا والدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة وشمال إفريقيا الوجهات التالية. سيارة J4 هي السيارة الأولى التي يتم تصديرها للعراق من منتجات شركة “كرمان موتور”بمشاركة 49% اسهم عمار الحكيم .وأوضح أنه سيتم خلال هذا العام تصدير أربعة آلاف سيارة ، من بينها منتجات J4 بشكل أساسي إلى جانب سيارات أخرى الى مختلف الدول، ويمكنها بسهولة تلبية احتياجات العملاء في دول المنطقة.وفي إشارة إلى خطة إنتاج أول سيارة وطنية للقطاع الخاص في المستقبل القريب من قبل شركة “كرمان موتور”، أكد أن التخطيط لتصدير هذه السيارة هو أحدى أولويات “كرمان موتور” وبعد العراق سيتم تصدير السيارة إلى ثلاث دول اخرى في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.