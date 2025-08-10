ولايتي:اتفقنا مع المالكي برفض حل الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، الاحد، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجريت مؤخراً مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تمحورت حول المخاوف من انتقال ملف نزع السلاح، من حزب الله اللبناني، إلى الحشد الشعبي.جاء ذلك، في رده على سؤال بشأن المؤامرات المشابهة التي تديرها أمريكا ضد الحشد الشعبي في العراق، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “تسنيم” للأنباء الإيرانية .

وأشار ولايتي إلى مكالمة هاتفية اجراها مؤخراً مع نوري المالكي، الذي وصفه بـ”الرجل الشجاع”، لكونه أصدر حكم إعدام صدام في عهده، وطرد القوات الأمريكية من العراق.وقال مستشار المرشد، إن المالكي أكد خلال الاتصال أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان لاستهداف الحشد الشعبي في العراق.

وأضاف ولايتي: “اتفقنا على أن إيران والعراق سيرفضان نزع سلاح حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق، وسيقفون في وجه ذلك”.وتابع: لولا الحشد الشعبي، لابتلع الأمريكيون العراق، فالحشد الشعبي يؤدي في العراق الدور نفسه الذي يؤديه حزب الله في لبنان”.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، قد شجبت أمس السبت، تصريحات ولايتي، معتبرة إياها “تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

