ولايتي:المالكي قائد”عظيم” وعلاقتنا مع العراق تمتد إلى 4000 سنة!!

ولايتي:المالكي قائد”عظيم” وعلاقتنا مع العراق تمتد إلى 4000 سنة!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مستشار المرشد الإيراني، للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الثلاثاء (15 أيلول 2020)، السياسيين العراقيين إلى إيجاد حلول للمشاكل بالعراق في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي.ونقلت وكالة أنباء فارس، عن ولايتي قوله خلال استقبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: “نأمل ان يقوم السياسيون العراقيون بخطوات كبيرة على صعيد ايجاد حلول لمشاكل العراق والمنطقة في ظل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي”.وأكد ولايتي، على “ضرورة توطيد الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تمتد جذورها الى نحو 4 آلاف عام والقواسم الثقافية المشتركة الكثيرة بين البلدين”.ووصف مسشتشار خامنئي المالكي: “بأنه صديق مكافح وعمل على الدفع بمصالح الشعب العراقي الى الامام وعدّ اللقاء معه ايجابيا للغاية”.وكان المكتب الاعلامي للمالكي قد كشف ان الاخير، وصل مساء الخميس الماضي، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام.واضاف انه “من المؤمل ان يلتقي المالكي عددا من المسؤولين الإيرانيين، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية”.

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