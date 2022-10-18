ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية

ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني الأصل محسن ولايتي، اليوم الثلاثاء،أن الحشد يمثل الخيار الوحيد لتحرير القدس وتحقيق مشروع الإمام خميني ، واضاف خلال زيارته لرئاسة أركان الحشد الشعبي اليوم، سيكون تنفيذ متطلبات الحشد الشعبي من أولوياتي، وتابع ولايتي،دعم مشروع المقاومة الإسلامية واجب”وطني وشرعي” وسنواصل دعم الحشد في كافة المجالات. 

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