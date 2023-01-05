ولايتي:سنقر قانون جهاز الأمن الوطني في مطلع الفصل التشريعي المقبل

ولايتي:سنقر قانون جهاز الأمن الوطني في مطلع الفصل التشريعي المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي، اليوم الخميس، سعي مجلس النواب بالإسراع في إنضاج بنود مشروع قانون جهاز الامن الوطني، مشدداً على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية للقضاء على مختلف الجرائم المجتمعية والإرهابية.وذكر المكتب الإعلامي لولايتي في بيان ، أن “ولايتي أستقبل في مكتبه الخاص رئيس جهاز الامن الوطني، حميد الشطري”.وأكد خلال اللقاء، “سعي مجلس النواب بالإسراع في إنضاج بنود مشروع قانون جهاز الامن الوطني، للمضي في مناقشته والتصويت عليه خلال بداية الفصل التشريعي المقبل”.وشدد المندلاوي على “ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الاجهزة الامنية فيما يتعلق بمكافحة ملف المخدرات وتعقب شبكات تهريب المشتقات النفطية والجرائم المنظمة والابتزاز الالكتروني وكل ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي في عموم انحاء البلاد”.يذكر ان الأمن الوطني هو نسخة ثانية من الحشد الشعبي من رئاسته الى اصغر موظف فيه هم من أحزاب الحشد .

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