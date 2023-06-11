ولايتي:لولا الحشد الشعبي لضاع العراق!!

ولايتي:لولا الحشد الشعبي لضاع العراق!!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإيراني الأصل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي، اليوم ، أنه لولا فتوى المرجعية بتأسيس الحشد الشعبي  لكان مصير العراقيين مؤلماً .وقال ولايتي في بيان  إنه” يمكن لنا أن نقول بضرس قاطع لولا فتوى المرجعية في تأسيس الحشد الشعبي والدعم الإيراني   لكان مصير العراقيين مؤلماً .وأضاف،” لقد كان العدو الإرهابي يملك من التوحش ما يكفي لإبادة كل شيء، لكن جاءت الفتوى المباركة لتكبح جماح التطرف والوحشية، وتأسيس الحشد الشعبي لينتصر على داعش ويحقق الاستقرار!!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *