ولايتي:ليس لإيران علاقة بطرد القوات الأمريكية من العراق بل الصدر وزعماء الحشد من تعهدوا بذلك

ولايتي:ليس لإيران علاقة بطرد القوات الأمريكية من العراق بل الصدر وزعماء الحشد من تعهدوا بذلك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن مقتدى الصدر وزعماء الحشد لم يسمحوا للأمريكان بالبقاء في بلادهم.وقال ولايتي في تصريح صحفي إن ” جميع مساعي الأمريكيين في البقاء في العراق، يائسة وعليهم ان يخرجوا من العراق كما صادق عليه مجلس النواب العراقي”.وأضاف أن “عليهم ان يعلموا انه إذا ما بقوا فان مقتدى الصدر وفصائل المقاومة لن يسمحوا لهم بذلك ابدا وسيقوم بإخراجهم”.وأكد أن “هذه الصفقات التي يطرحها ترامب ليس لها اي ضمانة تنفيذية وستفشل كسابقاتها”.وأشار ولايتي إلى أن “هذه الصفقات هي مسرحية من اجل ان يتقرب الامريكيون أكثر الى الصهاينة”، مبيناً أن ” ما قام به ترامب سيوحد الفلسطينيين أكثر”.وتابع: “لا شك ان النصر سيكون حليف محور المقاومة”.

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